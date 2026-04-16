Speciale release op Nintendo Music voor Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen

Vandaag is de dag dat Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen op de Nintendo Switch verschijnt. Nintendo markeert de release door ook op Nintendo Music nieuwe muziek uit de game toe te voegen. Niet de volledige soundtrack, maar een speciale release van 10 nummers. Goed voor 22 minuten luisterplezier. Smaakt het daarna naar meer, dan kun je altijd nog de 3DS speellijst beluisteren. Dat is trouwens een flinke soundtrack met 210 nummers.

Maar goed, terug naar de speciale release van vandaag. Die is vanaf nu hier te vinden (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Oh ja, aangezien we deze week verblijd zijn met twee keer nieuwe muziek op Nintendo Music – eerder deze week verscheen immers de soundtrack van Animal Crossing (GameCube) – kondigt Nintendo aan dat het volgende week stil blijft: ‘Tien nummers van Tomodachi Life: Living the Dream zijn als speciale release toegevoegd. Let op: volgende week verschijnen er geen nieuwe nummers.’

Er is nog geen Nederlandstalige launchtrailer, maar geniet – om in de stemming te komen – alvast van deze nieuwe Engelstalige trailer van Tomodachi Life: Living the Dream!

