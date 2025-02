Releasedatum bekendgemaakt voor westerse release 7’scarlet 

Het is voor otome liefhebbers in het Westen een mooie tijd. Na de recente release van Genso Manège is er nu meer nieuws over 7’scarlet. We wisten al dat deze otome visual novel voor de Nintendo Switch naar het Westen zou komen. Daar schreven we afgelopen juli over. Maar nu heeft Aksys Games op X ook een concrete releasedatum bekendgemaakt. 7′ scarlet verschijnt op 15 mei 2025 digitaal in de Nintendo eShop en een fysiek exemplaar is vanaf 12 juni 2025 te koop.

A year ago, in a mysterious town shaped like a crescent moon, Ichiko’s brother vanished without a trace. Now, she is determined to find answers to his whereabouts.



7′ scarlet is geen nieuwe game. Deze otome titel verscheen namelijk al in 2016 in Japan voor de PlayStation Vita en in 2018 ook in Noord-Amerika en Europa. En nu volgt er dus een Nintendo Switch versie. Gezien de goede ontvangst destijds is dit een game waar veel otome-liefhebbers al een tijd naar uitkijken. Wat fans aanspreekt is de combinatie van mysterie en otome. 7’scarlet gaat over Ichiko Hanamaki en de zoektocht naar haar verdwenen broer. Een jaar geleden is hij voor het laatst gezien in Okune-zato, een afgelegen dorpje uit veel duistere mythen en legenden. Wanneer er een bijeenkomst wordt georganiseerd voor mensen geïnteresseerd in de mysteries van Okune-zato, besluiten Ichiko en haar vriend Kino erheen te gaan. Maar in plaats van meer te ontdekken over de verdwijning raken ze juist steeds dieper verwikkeld in de vreemde gebeurtenissen in het dorp.

Ik heb nog geen nieuwe trailer kunnen ontdekken, dus we moeten het nog even doen met de announcement trailer. Maar die weet de sfeer van de game goed neer te zetten. Kijk jij uit naar de release van 7’scarlet?