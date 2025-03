Otome Despera Drops krijgt launch trailer

Vorige week kwam otome game Despera Drops uit. In dit geval alleen nog de digitale versie in de Nintendo eShop. De fysieke versie verschijnt in Europa op 11 april 2025. Maar om de Westerse release van Despera Drops te vieren is er al wel een launch trailer gedeeld. Uiteraard kun je deze onderaan dit bericht bekijken.

In Despera Drops volg je Mika Amamine. Tijdens een trip naar Rome is zij getuige van een moord. Ondanks dat ze de moord niet gepleegd heeft, wordt ze er wel van verdacht. Wanneer ze gearresteerd wordt en in de politie-auto vervoerd wordt krijgt de auto een ongeluk. Wat doe je dan? Vluchten! Dat is wat Mika en haar mede-gevangenen besluiten te doen. Niet alleen zijn ze vervolgens voortvluchtig voor de politie. Er verschijnen ook mysterieuze aanvallers ten tonele. De groep wordt dan ook achtervolgd door de politie en de aanvallers. Maar waarom? Zal Mika ooit achter de waarheid komen? En vindt ze mogelijk de liefde bij een van de mannen met wie ze ontsnapt is?

De fysieke versie van Despera Drops is nog te pre-orderen. Op de officiële site van Aksys Games is een speciale bundel van de game met soundtrack te verkrijgen. Kijk jij er naar uit om Despera Drops te gaan spelen?