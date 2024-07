Despera Drops komt lente 2025 uit

Despera Drops is een spannende otome waarin de hoofdpersoon verdacht wordt van moord.

De otome Despera Drops werd nog niet langgeleden aangekondigd. Toen werd al onthuld dat de game in 2025 uit zou moeten komen. Tijdens de panel van Aksys Games op Anime Expo is er iets meer duidelijk geworden over wanneer precies. De game staat nu gepland voor lente 2025. In de toekomst komt er nog een exacte releasedatum aan, maar voor nu moeten we het hiermee doen.

Het verhaal in Despera Drops draait om Mika. Omdat Mika’s examens voorbij zijn, heeft ze een reisje naar Rome gepland met vrienden. Alles lijkt top tot ze getuige is van moord. En de politie arresteert haar nog eens, omdat ze haar van de moord verdenken. Op een dag wordt ze met zes knappe mede-criminelen vervoerd. Wanneer het voertuig een ongeluk krijgt, ontsnappen ze. Mika blijkt echter een unieke ‘kracht’ te bezitten. Daardoor zit niet alleen de politie hen op de hielen, maar ook mysterieuze aanvallers! Of ze daar waarheid kunnen achterhalen, ontdek je in Despera Drops!

Lijkt deze otome jou wat? Laat het ons weten in de reacties!