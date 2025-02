Nieuwe Engelse vertaling niet op tijd klaar voor westerse release Him, the Smile & Bloom

Nieuwe Engelse vertaling niet op tijd klaar voor westerse release Him, the...

Vorige week schreven we over de bekendmaking van de releasedatum voor de westerse release van otome game Him, the Smile & Bloom. Op 27 februari verschijnt dit interactieve boek met vier verhalen over liefde in een bloemenwinkel. Engelstalige fans kijken al even uit naar deze release omdat de Engelse vertaling van de Japanse release in augustus 2024 tegenviel. Voor deze Westerse release wordt een nieuwe Engelse vertaling gemaakt. Vandaag laat PQube Asia op X weten dat deze nieuwe Engelse vertaling niet op tijd klaar gaat zijn voor de release.

🚨Important Announcement on Him, the Smile & Bloom 🚨 pic.twitter.com/gF8lbIMCSn — PQube Asia (@PQubeAsia) February 13, 2025

Aangegeven wordt dat de nieuwe vertaling er wel gaat komen, maar dan via een update ergens na de release. Vooralsnog lijkt het erop dat de releasedatum ongewijzigd blijft. Voor de fans onder ons die al lang naar deze westerse release uitkeken is dit jammer. Het betekent nog langer wachten op een (hopelijk) geslaagde lokalisatie.