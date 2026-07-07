Aankomende Just Dance-spel draagt de naam Just Dance: Decades of Hits

Klokslag 18:00 uur heeft Ubisoft hun allernieuwste game in de Just Dance-reeks aangekondigd, genaamd Just Dance: Decades of Hits. De hoeveelheid informatie is erg minimaal, maar via onderstaande trailer wordt het logo met de wereld gedeeld. Daarnaast is te zien dat er verschillende stijlen logo’s verschijnen, waardoor sterk naar voren wordt gebracht dat je in het aankomende deel danst op nummers uit allemaal verschillende decennia.

In september zal er meer informatie naar buitenkomen. Naar welke consoles deze titel komt en wanneer, is op dit moment nog onduidelijk. Echter is het te verwachten dat de Nintendo Switch en/of Switch 2 een release zal zien. Sinds de eerste Just Dance is de spellenreeks immers speelbaar geweest op de Nintendo console van die tijd.