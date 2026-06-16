Update 1.1.11 voor Assassin’s Creed Shadows later vandaag beschikbaar

Afgelopen december verscheen Assassin’s Creed Shadows ook voor de Nintendo Switch 2. Op 10 maart kwam daar nog de extra uitbreiding in de vorm van de Claws of Awaji-DLC bij. Vandaag om 16 uur verschijnt de laatste content drop voor de game middels update 1.1.11. Ubisoft voegt hiermee een nieuwe gratis verhaal quest toe (Black Tides), nieuwe Animus-activiteit en meer. Ook is er weer een flinke lijst aan bugfixes en specifiek voor de Nintendo Switch 2 bevat deze update handheld GPU-verbeteringen. De volledige patch notes vind je .

De nieuwe gratis Black Tides-missie rondt het verhaal van Yasuke en Naoe af. Daarnaast introduceert deze drop de uitdagende Domains-functie voor de meest toegewijde Assassins en voegt het twee nieuwe Animus Live-projecten toe die een brug slaan tussen feodaal Japan en het Caribisch gebied. Bekijk hieronder een drietal nieuwe trailers: één voor de nieuwe verhaal quest Black Tides, één voor de nieuw Animus end game-activiteit, en een algemene trailer over deze laatste content drop. Mocht je deze Assassin’s Creed-titel nog niet in het vizier hebben, lees dan hier onze review van de hoofdgame. We omschreven het als een indrukwekkende titel maar niet perfect op de S2. Al kan dit laatste nu wel anders zijn gezien alle updates die na de Switch 2-release zijn verschenen.

Ben jij al aan de slag gegaan met Assassin’s Creed Shadows?

Black Tides verhaal quest:

End game feature:

Algemene trailer last content drop: