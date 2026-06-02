Rayman Legends Retold officieel onthuld

Na een flinke tijd aan geruchten is het nu officieel, Rayman Legends Retold bestaat en verschijnt nog dit jaar. Op 1 oktober zal de game verschijnen op Switch 2, PS5, Xbox en pc. Deze game verscheen oorspronkelijk onder andere op de Wii U en werd al snel één van de meest geliefde games van de franchise.

Met deze nieuwe versie keren spelers terug in het bekende spel met terugkerende levels, kun je vliegen op draken en kun je je vaardigheid testen. Daarnaast zijn er nog vier gloednieuwe muzikale levels en kun je de Glade of Dreams verkennen. Wil je je vermaken met Kung Foot? Dan kan dat met vernieuwde besturing, power-ups en meer. Geniet bovendien van een uitgebreidere soundtrack met nieuwe tracks van onder andere Christophe Héral en Grant Kirkhope.

Het basisspel zal € 39,99 gaan kosten, maar er zullen ook luxere versies verschijnen. Alle versies bevatten een verbeterde versie van Rayman Origins.

Standard Edition • Basisspel

• Rayman Origins: Enhanced Edition, het iconische 2D-platformavontuur, nu met 4K-resolutie, 60 FPS, nieuwe verzamelobjecten en beloningen, en moderne verbeteringen, waaronder haptische feedback voor compatibele controllers en nieuwe gebruiksvriendelijke functies Deluxe Edition (alleen digitaal) • Basisspel

• Rayman Origins: Enhanced Edition

• Het Retro Pack met vier kostuums, waaronder de Classic Rayman-outfit (Rayman), de Betilla The Fairy-outfit (Barbara), de Retro Hunter-outfit (Globlox) en de Electoon Teensie-outfit (Grand Minimus)

• Kunstgalerij Launch Edition (alleen in de winkel verkrijgbaar) • Basisspel

• Rayman Origins: Enhanced Edition

• Gedrukte kaart van Glade of Dreams

• Set van 3 lithografieën

• Slipcase Deluxe Upgrade Pack (alleen digitaal) • Het Retro Pack

• Kunstgalerij

De eerste trailer die wat van de nieuwe beelden laat zien kun je hieronder vinden.