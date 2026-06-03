Ubisoft: “Rayman 1-remake vrijwel onmogelijk”

Rayman is dit jaar weer volop in het nieuws. Eerder dit jaar kwam Rayman: 30th Anniversary uit en gisteren werd Rayman Legends: Retold aangekondigd. Hoop doet leven, dus er gingen al gauw stemmen op die vroegen om een remake van Rayman 1. Die lijkt er echter niet in te zitten.

In een recent interview met GamesRadar vertelt Loic Gounon van Ubisoft dat het vandaag de dag ontzettend moeilijk is om remake te maken van de originele Rayman. Naar eigen zeggen is de manier waarop die game destijds is ontworpen nu niet mee realistisch. En als je daaraan gaat sleutelen, krijg je een andere game, aldus Gounon. “Dan krijg je Origins”. Hij noemt Rayman Origins een soort-van-reboot van Rayman 1, omdat die voor het eerst in lange tijd een terugkeer naar 2D-platforming was en enkele bekende personages uit de oude doos herintroduceerde. Het lijkt er dus op dat fans het daarmee zullen moeten doen.

Eerder dit jaar verscheen natuurlijk wel Rayman: 30th Anniversary Edition. Dit is geenszins een remake te noemen, maar vormde desondanks een ode aan de ledemaatloze held die al zo lang een vast gezicht is binnen de gamewereld. Deze editie bevatte remasters van diverse varianten van de game, met wat extra features die hielpen met de hoge moeilijkheidsgraad waar de game bekend om staat.

Had jij graag een Rayman 1-remake willen zien? Vind je dat Rayman Origins telt als remake? En welke andere Rayman-game mag van jou nieuw leven ingeblazen krijgen? Laat het ons weten in de comments!