Gaan we weer 3D Rayman-games krijgen?

Als er iemand de laatste tijd bezig is met een nieuwe opmars, is het Rayman wel. Begin dit jaar verscheen Rayman: 30th Anniversary Edition en eerder deze week nog werd Rayman Legends: Retold aangekondigd. Dit allemaal nadat het jarenlang stil is geweest rondom de ledemaatloze held. En als het aan Ubisoft ligt, zit er nog meer in de pijplijn.

Loïc Gounon van Ubisoft sprak onlangs met GamesRadar en Polygon. Daarbij deelde hij slecht nieuws, maar ook goed nieuws. Het slechte nieuws is voor fans van het eerste uur: een echte remake van de originele Rayman zal er waarschijnlijk nooit komen. Het goede nieuws: Ubisoft is aan het overwegen om weer 3D Rayman-games te gaan maken. Gounon merkt op dat 3D-platformers, zoals die uit de PS2-tijd, een comeback aan het maken zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Astro Bot voor PS5. Dit opent de deuren voor een nieuwe Rayman-game die teruggaat naar zijn 3D-verleden. Mogelijk hangt dit af van het succes van Rayman Legends: Retold. Zou er dan eindelijk een echte Rayman 4 komen? Of krijgen een paar favorieten uit de franchise – Rayman 2 en 3 – een remake-behandeling? Dat moeten we nog even afwachten.