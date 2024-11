Aanstaande maandag worden de nominaties voor de Game Awards onthuld

De Game Awards zijn een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gehost door Geoff Keighley, waarin de awards voor de beste games worden uitgedeeld. Hoewel deze awardshow door de jaren heen aardig wat kritiek over zich heen heeft gekregen blijft het spannend om te zien welke game er met de felbegeerde titel: Game of the Year mee naar huis gaat. Geoff Keighley heeft vandaag op X onthuld dat hij maandag de nominaties gaat onthullen.

Ok, here we go!



Monday, the nominees for the 10th anniversary of #TheGameAwards will be revealed.



Join me for our global nomination announcement livestream at Noon ET / 9a PT / 5p GMT at https://t.co/u70K4kSdGZ



Exactly one month until the show. pic.twitter.com/7RekdFC68t