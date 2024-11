Sonic 3 teased weer een nieuw karakter aan het eind van de film

Sonic-fans worden dit jaar op hun wenken bediend. Zo konden we sinds kort al genieten van Sonic X Shaodw Generations en hebben we weer een grootschalige Sonic-film in het vooruitzicht. Net als in veel superhelden-films is de welbekende post credit scene ook in de Sonic-films een traditie geworden. De eerste film begon daar al mee. Deze onthulde de komst van Tails. In de tweede film werd vervolgens de duistere egel Shadow geteased. Als je dacht dat Paramount het bij een trilogie ging houden dan had je het mis. Filmregisseur Jeff Fowler heeft in een interview met Entertainment Weekly onthuld dat de derde film niet anders zal zijn met het teasen van nieuwe karakters. Hierin zei hij het volgende:

“It’s fun to see the fan debates online about who’s coming up next, who’s going to be teased at the end of the film. We have a lot of the same conversations. We’ve all got our favourites on the filmmaking side, and we’re all making great cases for ‘it should be this one or that one.’ It is fun to keep that anticipation. This movie is no different in terms of teasing new characters.

Het lijkt erop dat de gesprekken achter de camera over wie er geteased moet worden vergelijkbaar zijn met de online discussies. Hij wilt logischerwijs nog niet onthullen om wie het gaat. Paramount heeft zelf nog geen 4de Sonic-film aangekondigd. Maar kijkend naar het succes van de eerste twee films is het erg logisch als ze al een 4de plannen.

Welk personage hoop jij in een 4de film te zien? Wordt het Silver, Amy of een heel ander karakter? Laat het weten in de reacties!