Nintendo Music krijgt volgende week nieuwe tracks

Eergisteren werd plotseling de nieuwe Nintendo-app: Nintendo Music gelanceerd. Oftewel Nintendo’s antwoord op Spotify. Met deze app kun je namelijk je favoriete Nintendo soundtracks beluisteren. Vandaag ontving de app haar eerste update in de vorm van de soundtrack van Super Mario Bros. Wonder. Vandaag heeft Nintendo’s Japanse X-account laten weten dat deze muziek is gelanceerd en dat er “van tijd tot tijd nieuwe gametitels met beschikbare muziek” worden toegevoegd aan Nintendo Music. Het bericht wordt afgesloten met de zin: ” Volgende week staat de volgende toevoeging gepland”.

https://twitter.com/Nintendo/status/1852215844421669245

Hieronder lees je de volledige Nederlandse vertaling volgens Google Translate:

“Super Mario Bros. Wonder is toegevoegd aan de Nintendo Music-service voor Nintendo Switch Online-abonnees. Er worden van tijd tot tijd nieuwe gametitels met beschikbare muziek toegevoegd aan Nintendo Music. Volgende week staat de volgende toevoeging gepland”.

Om welke toevoeging het dan gaat is niet duidelijk. Het zou mooi zijn als ze het tempo van iedere week een nieuwe soundtrack weten aan te houden. Dan kunnen we blijven speculeren welke track ze deze week gaan toevoegen. Wat is tot nu toe jullie favoriete soundtrack op Nintendo Music? En zijn er soundtracks die jullie hier graag op zouden zien? Persoonlijk hoop ik dat de muziek van The legend of Zelda: Twilight Princess en The Legend of Zelda: The Wind Waker worden toegevoegd. Vertel over jouw wensen in de reacties!