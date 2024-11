Nintendo deelt muzikale trailer voor Mario & Luigi Brothership

Over slechts een week kunnen we dan eindelijk aan de slag met Mario & Luigi: Brothership. De eerste originele Mario & Luigi game in 9 jaar tijd! Nintendo is ons een week voor de launch alvast aan het warm maken met een nieuwe muzikale trailer van de game. In de trailer zien we voornamelijk gameplaybeelden die we al kennen van eerdere trailers. Deze beelden worden nu echter ondersteund door een grappig ingezongen liedje over het eiland Concordia en de bijzondere reis die Mario & Luigi maken naar dit eiland. De muziek zet alvast de toon voor wat op het eerste gezicht weer een erg grappig en vermakelijk RPG avontuur lijkt te worden. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

