Actie-RPG The Relic: First Guardian voor Switch 2 uitgesteld

Afgelopen maand werd The Relic: First Guardian aangekondigd, een actie-RPG hevig geïnspireerd door de Aziatische cultuur. De game stond gepland voor release op 26 mei, maar heeft laten weten deze datum niet te halen. De CEO van ontwikkelaar Perp Games heeft in een verklaring laten weten dat het team jarenlang hard aan de titel gewerkt heeft, en nog net wat meer tijd nodig heeft om de laatste puntjes op de i te zetten. Wanneer de game nu precies zal uitkomen is nog niet bekend. Wel weten we dat het deze zomer zal verschijnen. Iedereen die benieuwd is naar deze titel kan hieronder een uitgebreide gameplaytrailer bekijken.

The Relic: First Guardian speelt zich af in een land dat Arstiltus heet. Na de verwoesting van het grote reliek is dit ooit welvarende land veranderd in een apocalyptisch landschap vol ruïnes. In dit landschap zijn nu vage stemmen te horen: relieken, fragmenten vol emoties en wensen bevatten van hen die hier eerder leefden. Het is aan jou deze relieken te vinden en te gebruiken. De herinneringen die hieraan hangen te eren en de wereld weer naar welvaart te leiden. Elke Reliek bevat één van de ruim 70 unieke passieve effecten die je gameplay drastisch veranderen, van gevechtstempo tot specifieke wapenstijlen. Gebruik deze strategisch om een unieke speelstijl te ontwikkelen waarmee jij Arstiltus kunt redden.