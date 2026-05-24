[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 22

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Realm of Ink

Prijs in de Nintendo eShop: €24,49 – 26 mei

In Realm of Ink neem je de rol aan van Red, die jaagt op een Fox Demon. Tijdens deze jacht komt ze er per ongeluk achter dat haar leven bepaald is door het ‘noodlot’, of eigenlijk, de tekst van een boek. Ze komt er namelijk achter dat ze slechts een fictioneel personage is in een verzameling korte verhalen. Ze zal zichzelf hier uit moeten bevrijden door vier bazen te verslaan, welke allen een unieke achtergrond hebben. Unlock meerdere personages tijdens je reis, ontdek de waarheid achter je bestaan en probeer je van de ketenen van het lot te ontdoen. Wij mochten de game afgelopen Gamescom al eens proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Hier kun je onze mening lezen.

Poppy Playtime Hoofdstuk 5

Prijs in de Nintendo eShop: €17,73 – 27 mei

Poppy Playtime is een atmosferische survival horror serie, welke uitgegeven wordt in hoofdstukken. Wat ooit begon als een verkenning van een verlaten fabriek heeft je tot de diepste krochten van de fabriek gebracht, plekken waar nog nooit iemand geweest is. Hier ontdek je gruwelijke geheimen en kom je in contact met creaties die nooit hadden mogen zijn. Weet jij slimmer te zijn dan de dingen die zich in de schaduw bevinden? Weet je lang genoeg te overleven om de geheimen achter deze wrede experimenten te ontrafelen? In dit vijfde deel neem je het op tegen degene die de evenementen van Playtime Co’s verschrikkelijke verleden tot stand geeft gebracht.

Mina The Hollower [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €20,49 – 29 mei

De nieuwe game van Yacht Club Games is er eindelijk! Oorspronkelijk alweer aangekondigd in 2022, Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage.

Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 mei

26 mei – Birushana: Winds of Fate

Birushana: Winds of Fate 26 mei – Birushana: Winds of Fate Deluxe Edition

Birushana: Winds of Fate Deluxe Edition 26 mei – LumenTale: Memories of Trey

LumenTale: Memories of Trey 26 mei – High and Dry

High and Dry 26 mei – Realm of Ink

Realm of Ink 26 mei – Top Shot Pool

Top Shot Pool 27 mei – Nitro City Racing

Nitro City Racing 27 mei – Poppy Playtime: Hoofdstuk 5

Poppy Playtime: Hoofdstuk 5 27 mei – Néro & Sci ∫ Integral Edition

Néro & Sci ∫ Integral Edition 27 mei – Scrödinger’s Call

Scrödinger’s Call 28 mei – Bluey’s Quest For The Gold Pen

Bluey’s Quest For The Gold Pen 28 mei – Bluey’s Quest For The Gold Pen [Switch 2]

28 mei – Risky Roads

Risky Roads 28 mei – Kabuto Park + Minami Lane Bundle

Kabuto Park + Minami Lane Bundle 28 mei – Rica Mode♡

Rica Mode♡ 28 mei – Kabuto Park

Kabuto Park 28 mei – Clown is Hungry

Clown is Hungry 28 mei – Piggy’s Farm

Piggy’s Farm 28 mei – One Military Camp [Switch 2]

28 mei – Escape Game ROOM 13

Escape Game ROOM 13 28 mei – Night Swarm

Night Swarm 28 mei – Island Robot Farm

Island Robot Farm 28 mei – Backrooms: Escape the Brainrot

Backrooms: Escape the Brainrot 28 mei – Wall World 2

Wall World 2 28 mei – One Move Away

One Move Away 28 mei – Beat the Champions

Beat the Champions 28 mei – Sneaky Secret Mission

Sneaky Secret Mission 28 mei – Touhou Yukkuri Mountain

Touhou Yukkuri Mountain 28 mei – Touhou Yukkuri Mountain – Nintendo Switch™ 2 Edition

28 mei – Do you Even Forklift?

Do you Even Forklift? 28 mei – Sokobear Winter

Sokobear Winter 28 mei – Math Pals Dino Academy

Math Pals Dino Academy 28 mei – Micro Overdrive: Home Tour

Micro Overdrive: Home Tour 28 mei – Alien Cat Story

Alien Cat Story 28 mei – Judero

Judero 28 mei – N.E.R.D

N.E.R.D 28 mei – LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch™ 2 Edition

28 mei – Nickelodeon Extreme Tennis: Next!

Nickelodeon Extreme Tennis: Next! 28 mei – Animal Coloring Book for Kids & Toddlers: Unicorns

Animal Coloring Book for Kids & Toddlers: Unicorns 28 mei – EGGCONSOLE ‘Hercules’ PC-8801mkIISR

EGGCONSOLE ‘Hercules’ PC-8801mkIISR 28 mei – Dead Gears – Space of War

Dead Gears – Space of War 29 mei – My Little Puppy

My Little Puppy 29 mei – Kiko’s Apple Adventure

Kiko’s Apple Adventure 29 mei – Scorched Lands

Scorched Lands 29 mei – Zoo Orbs: Safari

Zoo Orbs: Safari 29 mei – A Frog’s Job 2: Froggina

A Frog’s Job 2: Froggina 29 mei – Midnight Swamp

Midnight Swamp 29 mei – Into the Slimy Mines

Into the Slimy Mines 30 mei – Barbarous: Survivor’s Quest – Complete Edition

Barbarous: Survivor’s Quest – Complete Edition 30 mei – Cat in a Jam: City Secrets

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.