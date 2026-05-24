[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 22

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Realm of Ink
Prijs in de Nintendo eShop: €24,49 – 26 mei
In Realm of Ink neem je de rol aan van Red, die jaagt op een Fox Demon. Tijdens deze jacht komt ze er per ongeluk achter dat haar leven bepaald is door het ‘noodlot’, of eigenlijk, de tekst van een boek. Ze komt er namelijk achter dat ze slechts een fictioneel personage is in een verzameling korte verhalen. Ze zal zichzelf hier uit moeten bevrijden door vier bazen te verslaan, welke allen een unieke achtergrond hebben. Unlock meerdere personages tijdens je reis, ontdek de waarheid achter je bestaan en probeer je van de ketenen van het lot te ontdoen. Wij mochten de game afgelopen Gamescom al eens proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Hier kun je onze mening lezen.
Poppy Playtime Hoofdstuk 5
Prijs in de Nintendo eShop: €17,73 – 27 mei
Poppy Playtime is een atmosferische survival horror serie, welke uitgegeven wordt in hoofdstukken. Wat ooit begon als een verkenning van een verlaten fabriek heeft je tot de diepste krochten van de fabriek gebracht, plekken waar nog nooit iemand geweest is. Hier ontdek je gruwelijke geheimen en kom je in contact met creaties die nooit hadden mogen zijn. Weet jij slimmer te zijn dan de dingen die zich in de schaduw bevinden? Weet je lang genoeg te overleven om de geheimen achter deze wrede experimenten te ontrafelen? In dit vijfde deel neem je het op tegen degene die de evenementen van Playtime Co’s verschrikkelijke verleden tot stand geeft gebracht.
Mina The Hollower [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €20,49 – 29 mei
De nieuwe game van Yacht Club Games is er eindelijk! Oorspronkelijk alweer aangekondigd in 2022, Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage.
Wat verder verschijnt in de week van 25 tot en met 31 mei
- 26 mei – Birushana: Winds of Fate
- 26 mei – Birushana: Winds of Fate Deluxe Edition
- 26 mei – LumenTale: Memories of Trey
- 26 mei – High and Dry
- 26 mei – Realm of Ink
- 26 mei – Top Shot Pool
- 27 mei – Nitro City Racing
- 27 mei – Poppy Playtime: Hoofdstuk 5
- 27 mei – Néro & Sci ∫ Integral Edition
- 27 mei – Scrödinger’s Call
- 28 mei – Bluey’s Quest For The Gold Pen
- 28 mei – Bluey’s Quest For The Gold Pen [Switch 2]
- 28 mei – Risky Roads
- 28 mei – Kabuto Park + Minami Lane Bundle
- 28 mei – Rica Mode♡
- 28 mei – Kabuto Park
- 28 mei – Clown is Hungry
- 28 mei – Piggy’s Farm
- 28 mei – One Military Camp [Switch 2]
- 28 mei – Escape Game ROOM 13
- 28 mei – Night Swarm
- 28 mei – Island Robot Farm
- 28 mei – Backrooms: Escape the Brainrot
- 28 mei – Wall World 2
- 28 mei – One Move Away
- 28 mei – Beat the Champions
- 28 mei – Sneaky Secret Mission
- 28 mei – Touhou Yukkuri Mountain
- 28 mei – Touhou Yukkuri Mountain – Nintendo Switch™ 2 Edition
- 28 mei – Do you Even Forklift?
- 28 mei – Sokobear Winter
- 28 mei – Math Pals Dino Academy
- 28 mei – Micro Overdrive: Home Tour
- 28 mei – Alien Cat Story
- 28 mei – Judero
- 28 mei – N.E.R.D
- 28 mei – LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch™ 2 Edition
- 28 mei – Nickelodeon Extreme Tennis: Next!
- 28 mei – Animal Coloring Book for Kids & Toddlers: Unicorns
- 28 mei – EGGCONSOLE ‘Hercules’ PC-8801mkIISR
- 28 mei – Dead Gears – Space of War
- 29 mei – My Little Puppy
- 29 mei – Kiko’s Apple Adventure
- 29 mei – Scorched Lands
- 29 mei – Zoo Orbs: Safari
- 29 mei – A Frog’s Job 2: Froggina
- 29 mei – Midnight Swamp
- 29 mei – Into the Slimy Mines
- 30 mei – Barbarous: Survivor’s Quest – Complete Edition
- 30 mei – Cat in a Jam: City Secrets
