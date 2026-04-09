Warhammer Survivors aangekondigd voor de Switch en Switch 2

Warhammer fans opgelet! De grimdark franchise is allang geen nieuw gezicht meer op de Nintendo Switch 2, maar ze hebben nu de handen ineen geslagen met Poncle, de ontwikkelaar van de iconische Bullet Heaven game Vampire Survivors. De titel van dit project zal dan ook geen verassing zijn: Warhammer Survivors. Deze game, welke de iconische formule van Vampire survivors aanhoud maar deze in het Warhammer Universem plaatst, verschijnt later dit jaar op zowel de Switch als de Switch 2. Een trailer is wel alvast verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Warhammer Survivors is een snelle roguelite survivors games. Je zult zowel personages uit Warhammer 40,000 en Warhammer: Age of Sigmar kunnen spelen, terwijl je iconische wapens verzamelt, evolueert en de eindeloze zwerm vijanden te lijf gaat. Denk bijvoorbeeld aan een D6 dobbelsteen, een power fist, of the Emperor’s Wrath. Enkele namen van de personages zijn ook al vrijgegeven. Zo zul je kunnen spelen als: