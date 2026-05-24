Star Fox voor Switch 2 krijgt day one-update

Linda
Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat er een nieuwe Star Fox-game uitkomt. Op 25 juni verschijnt deze voor Nintendo Switch 2. Vandaag heeft Nintendo ook laten weten dat er een uitgebreide day one-update klaarstaat. Die wil (en moet) je zeker even downloaden voordat je in de game duikt.

Het lijkt een vrij substantiële update te zijn, zo meldt Nintendo Everything. Hij zorgt onder meer voor toegang tot de 4-vs-4 Battle Mode. Bovendien is er veel aandacht voor Game Chat. Denk aan speciale Star Fox-avatars. Deze zijn interactief, en volgen je eigen real life bewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Door AR-technologie toe te voegen, kun je daarnaast filters instellen om bepaalde attributen toe te voegen aan je avatar, die ook meebewegen. Vergeet echter niet dat je voor zowel Game Chat als de online multiplayer wel een Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig hebt.

