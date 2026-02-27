Action rogue-lite Cryptical Path onderweg naar de Switch

Alchemy Games en ontwikkelaar Old Skull Games hebben aangekondigd dat Cryptical Path naar de Nintendo Switch komt. Deze game, een roguelite dungeon crawler, verscheen begin vorig jaar op Steam. Sindsdien heeft de game daar vooral hele positieve reviews verzamelt. Of dat op de Nintendo Switch ook zo zal zijn kunnen we vanaf volgende week ervaren, want de game staat gepland voor release op 4 maart. De trailer kun je alvast hueronder bekijken.

Cryptical Path is een actie gevulde roguelite, maar niet zomaar heen. Natuurlijk zul je vele vijanden moeten verslaan en een serie aan kamers moeten doorlopen om het einde te vinden… maar in Cryptical Path heb jij daar de controle over. Neem de rol aan van The Architect, welke tevens de mysterieuze gevangenis heeft gecreëerd waardoor hij zich nu een pad naar buiten waant. Bouw je eigen pad terwijl je vecht met de vele wraakzuchtige geesten welke vast zitten in jouw creatie. Kies, creëer en voeg kamers samen om elke keer een ander labyrint te maken. Hier hoef je niet te wachten tot het geluk je die ene kamer met healing potions geeft… jij besluit zelf wanneer je die tegen komt.