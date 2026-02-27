Peppered: An Existential Platformer komt begin april naar de Switch

Uitgever Lynxbyte Games en ontwikkelaar Mostly Games hebben aangekondigd dat Peppered: An Existential Platformer binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Deze verhaal gedreven 2D platforming game verscheen vorig jaar april op Steam, waar het sindsdien zeer positieve reviews verzamelt heeft. En nu, precies een jaar later, komt de game ook naar consoles. Op 7 april om precies te zijn. Om je alvast een voorproefje te geven van deze grappige en absurde game is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Peppered: An Existential Platformer is, zoals de naam al zegt, een existentiële platformer. Waarom existentieel vraag je? Nou, vooral omdat je maar één kans hebt om dingen te doen… ja echt waar. Elke keuze, elke boss battle, en elke keer dat je ook maar iets faalt bepaalt hoe deze game verder gaat. Dus je de wereld… of kom je niet eens in de buurt? Het verhaal lijkt zo simpel; jij speelt een stagiair bij een nietszeggend kantoorbaantje. Maar na het zien van alle apathie in de wereld terwijl deze vergaat besluit je het recht in eigen handen te nemen. Als niemand de wereld wil redden moet jij het maar doen. Helaas lijkt de wereld het daar niet zo mee eens te zijn en stuurt de politie, boze menigten en de media achter je aan terwijl je als terrorist wordt neergezet. Dus maak je keuzes en zie toe hoe ze eindigen.. hoe goed, dom, raar, vreemd of fout deze ook mogen zijn.