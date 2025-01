Adventures of a Cat in Space komt naar de Switch

Wie kan er nou nee zeggen tegen een game over een kat? Niemand, toch? Gelukkig maar, want Tall Story Games gaat Adventures of a Cat in Space uitbrengen op de Nintendo Switch. Er is nog geen releasedatum bekend, maar de studio zegt “binnenkort.” Wel kun je vanaf 24 februari een demo spelen.

Adventures of a Cat in Space is een point-and-click game, maar ook een interactieve musicalgame. Het oplossen van puzzels en verkennen van gebieden gaat gepaard met catchy muziek. Pas op: risico op meezingen. De game is ook gericht op jongere spelers, en moet zowel jong als oud een vermakelijke, swingende ervaring bieden. De muziek van de trailer blijft in ieder geval alvast goed in je hoofd zitten:

Dat Adventures of a Cat in Space een unieke game is, blijkt alleen al door hoe hij tot stand is gekomen. Tall Story Games werkt samen met de muzikale specialisten van Little Seeds Music om muziek te combineren met een meeslepend verhaal. Je speelt als een kat die in de ruimte is gestrand en weer terug naar de Aarde moet zien te komen. Er zijn 11 liedjes in de game verwerkt, die zijn geschreven door de bekende kindermuzikant David Gibb. Je wordt geholpen door de computer van het ruimteschip, die is ingesproken door niemand minder dan Arthur Darvill (bekend van onder andere Doctor Who, Broadchurch, Legends of Tomorrow).

Is Adventures of a Cat in Space een game die in jouw muzikale straatje past? We horen het graag in de comments!