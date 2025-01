Minecraft krijgt Hello Kitty and Friends DLC

Minecraft eigenaren opgelet, vanaf vandaag is de Hello Kitty and Friends DLC te verkrijgen! Dat laat Nintendo op X weten. Ook is er een trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Step into Hello Kitty's world in this sweet Minecraft DLC! Build a cozy farm, grow crops, and raise animals with Hello Kitty and Friends. Available now on #NintendoSwitch!



💗 : https://t.co/nZh9oMPhvS pic.twitter.com/6CwHe1ALXk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 21, 2025

Met deze vrolijke DLC kun je een cozy boerderij bouwen, gewassen telen en dieren houden. Maar ook je huis upgraden met schattige nieuwe meubels en genieten van seizoensevents als eieren zoeken en pompoen snijwerk. Daarnaast is er een bonus voor alle spelers te verkrijgen in de Kleedkamer, namelijk een Hello Kitty outfit. Deze outfit is gratis, maar slechts voor een beperkte tijd beschikbaar.

Wie nog meer Hello Kitty vrolijkheid wil ervaren kan vanaf volgende week aan de slag met Hello Kitty: Island Adventure. In deze simulatiegame staat je een cozy avontuur en heel veel schattigheid te wachten. Op 30 januari verschijnt deze game voor de Nintendo Switch.

Nieuwsgierig geworden naar de Hello Kitty DLC? Bekijk dan de trailer hieronder. Stap jij in de vrolijke wereld van Hello Kitty in Minecraft? Laat het ons weten in de reacties!