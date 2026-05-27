Aggelos 2 komt deze zomer naar Nintendo Switch

Over een paar maanden verschijnt Aggelos 2 op Nintendo Switch. Het vervolg op de 2D action platformer uit 2018 komt op 27 augustus uit, aldus uitgever PQube. Naast een digitale editie zit er ook een fysieke editie in de pijplijn.

Net als het eerste deel biedt ook Aggelos 2 een echte retro-ervaring. Je speelt als een Aggelos – een engel van de hoogste orde – die zijn weg door Lumen moet zien te banen. De God der Licht die daar heerst, is bijna verslagen en wordt bedreigd door het Leger der Duisternis. Jij moet deze kwaadaardige krachten het hoofd bieden. Daarvoor moet je verder gaan dan in de vorige game – je zult je ook in de duisternis moeten begeven. Aggelos 2 introduceert een nieuwe vorm en laat je gedurende de game wisselen tussen je gewone lichte vorm en een nieuwe duistere vorm. Deze hebben elk hun eigen krachten en veranderen de wereld om je heen. Je verandert namelijk niet alleen je eigen hoedanigheid, je wisselt ook meteen tussen twee maps die parallel aan elkaar lopen. Om je heen woedt een belangrijke strijd, dus naast het verkennen van deze werelden is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de combat. Met twee vechtsystemen (licht en duister) neem jij het op tegen de hordes vijanden en 13 bosses. Lukt het jou om Lumen van de ondergang te redden?