[Review] Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition

Het is alweer even geleden dat Tales of Arise verscheen. De JRPG van Bandai Namco verscheen in 2021 voor alle consoles behalve de Switch. Toendertijd won de game de titel van Best RPG bij The Game Awards van dat jaar en twee jaar later verscheen er een grootschalige uitbreiding. Nu drie jaar na die uitbreiding komt de game dan eindelijk naar een Nintendo-console met een complete versie voor de Switch 2. Is deze complete versie nog steeds zo goed? Of is het vergane glorie.

In Tales of Arise speel je in de wereld van Dhana en Rena. Hierbij zijn de mensen in Rena technologisch geavanceerd en de inwoners van Dhana meer middeleeuws. De twee rijken leven echter niet in harmonie samen. Driehonderd jaar voor de start van de game zijn de Dhanans overmeesterd door de Renans en tot slaaf gemaakt. Het land werd verdeeld in vijf gebieden met elk een eigen heerser en omgeving. Je begint je spel als een slaaf zonder geheugen. Door zijn metalen masker is hij daarom gedoopt tot “Iron Mask”.

Nadat je een gevluchte Renan, Shionne, helpt te ontsnappen met de Master Core (het object wat een lord macht geeft over een gebied) kom je in aanraking met het verzet. Samen met de Crimson Crows, de naam van de rebellengroep neem je het op tegen de Renans terwijl je er achter probeert te komen wie de Iron Mask is en wat zijn connectie is met Shionne.

Deze verhaallijn zit erg goed in elkaar met verschillende interessante twists en emotionele momenten. Dit komt ook deels door de uitstekend geschreven personages die voor een goede diepgang zorgen. De personages maken een bijzonder goed uitgewerkte groei mee en dan in het bijzonder voor Iron Mask, waar je al snel achterkomt dat hij Alphen heet. Ook support personages die niet het hele spel bij je blijven maken veelal een goede indruk.

Klassieke RPG, met vrije combat

De game heeft alles weg van een klassieke RPG. Lineaire paden met verborgen geheimen en vele vijanden om te verslaan. Onderweg kun je genieten van een uitstekende soundtrack en discussies tussen je verschillende teamleden. Je hoeft niet veel te backtracken, al vond ik soms de markeringen op je kaart wel onduidelijk aangegeven in het begin, maar daar wen je aan.

Wanneer je vijanden tegenkomt in de wereld kun je ze helaas niet uit jezelf aanvallen. Zeker in het begin vond ik ook wel dat vijanden mak overkwamen in de overwereld. Om te beginnen met vechten zul je echt tegen ze aan moeten lopen. Echter, de daadwerkelijke gevechten spelen heerlijk weg. Je hebt standaard acties als ontwijken, normale aanvallen en blokkeren, maar ieder personage heeft eigen speciale aanvallen. Deze slim gebruiken en combineren is de kern van een overwinning krijgen. Je kunt deze namelijk niet constant gebruiken dus tactisch nadenken is belangrijk.

Een compleet pakket

De Switch 2-versie bevat de basisgame en de Beyond the Dawn-DLC. Deze content speelt zich af na het hoofdverhaal en kun je afzonderlijk starten vanaf het hoofdmenu. Dus perfect als je de game ooit al hebt gespeeld en nu juist in de DLC wilt duiken. Helaas is de DLC minder indrukwekkend qua verhaal dan het hoofdspel, maar nog steeds redelijk goed vermaak.

Naast deze DLC krijg je ook wat extra’s zoals outfits, wapens, items en twee extra moeilijkheidsgraden waarmee je je spelervaring nog lastiger of juist makkelijker kunt maken. Het zijn leuke en handige extra’s die je niet per se hoeft te gebruiken. Mocht je dus liever op eigen kracht verder komen kun je alles gerust links laten liggen.

Kijkende naar de ervaring is de Switch 2-versie ook een uitstekende optie mocht je het spel niet eerder hebben gespeeld. Zowel op de tv als via handheld werkt de game uitstekend. Nee, het is geen 60 fps en ook niet zo mooi als op de PS5, maar het is een uitstekende en goed afgewerkte game. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je een miskoop doet.

Een uitstekende RPG

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition blijft een uitstekende RPG, maar is ondertussen natuurlijk wel al een stuk ouder. De verhaallijn en gameplay werken nog uitstekend. Daarnaast is de performance ook meer dan prima. Als je de game al hebt gespeeld zul je niet veel nieuwe waarde krijgen, zelfs als je de DLC nog niet hebt gespeeld. Mocht je de game voor het eerst spelen, dan is de game een absolute aanrader. Zeker aangezien de Gamekeycard-versie goedkoper is dan de game met de DLC los op andere platformen.