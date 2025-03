Alarmo heeft een update met een nieuw thema

In oktober kondigde Nintendo plotseling nieuwe hardware aan. De speciale interactieve wekker Alarmo werd toen onthuld. Met deze wekker kun je op een speelse wijze wakker gemaakt worden door muziek uit verschillende Nintendo games. Bij de onthulling werd al beloofd dat er meer spellen toegevoegd zouden. Zo werden Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons beloofd. Echter, vandaag is er een verrassing toegevoegd. De originele Super Mario Bros. heeft een thema gekregen.

Qua ontwaak geluiden kun je kiezen tussen de Ground theme, Underground theme, Underwater theme of een Bowser Battle. Wanneer je uit bed gaat zal de wekker het geluid spelen alsof je een level hebt gehaald (dit kan alleen als die op beweging geregistreerd staat). De in slaap val optie laat je in slaap vallen bij een slaperige versie van het main theme. De hourly chime is tot slot het geluid van Mario die muntjes uit een blok springt. Voor ieder uur is er één muntje.

Alarmo is al een tijdje verkrijgbaar via de My Nintendo Store. Je kunt hem via deze link bestellen. De wekker moet ondertussen ook verkrijgbaar zijn bij andere winkels.

