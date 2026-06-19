Two Point Hospital: Full Health Collection onthuld voor Switch 2

Hiep hiep hoera! Two Point Studios bestaat vandaag 10 jaar. Dit jubileum vieren ze met een Switch 2-release van hun debuutgame Two Point Hospital. En daar doen ze dan ook meteen maar alle DLC bij. De versie die naar Nintendo’s nieuwste console komt, is gedoopt tot Two Point Hospital: Full Health Collection. De releasedatum is echter nog niet bekend.

Onlangs kondigde de studio al aan dat er vandaag een speciale livestream zou plaatsvinden ter ere van het tienjarige jubileum. Er werd al geteased dat er een aankondiging aan zat te komen. Dat blijkt dus Two Point Hospital: Full Health Collection te zijn. En die bevat genoeg content om een poosje zoet mee te zijn. In Two Point Hospital, de spirituele opvolger van Theme Hospital, is het jouw taak om ziekenhuizen van de grond af op te richten of van de afgrond te redden. De inwoners van Two Point County hebben echter geen standaard kwaaltjes. Denk aan mensen met een gloeilamp als hoofd, die lijden aan Lightheadedness, of depressieve patiënten met Mood Poisoning.

De volledige content bestaat uit:

Two Point Hospital

Culture Shock

Fancy Dress Pack

A Stitch in Time

Close Encounters

Retro Item Pack

Off The Grid

Speedy Recovery

Two Point Hospital Bonus Campus Items

Two Point Hospital: SEGA 60th Items

Two Point Hospital: Free Zombie Costume

Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)

Two Point Hospital: Jingle Jam (from Humble Bundle)

Two Point Hospital: Convention-al Rug (from Twitch, both Venus and Violet variants)

Kenners zullen weten dat er ook een Jumbo Edition bestaat. Deze bevat ook een flinke dosis DLC, maar zeker niet zoveel als deze Full Health Edition.

Ook Two Point Museum passeerde de revue tijdens de livestream eerder vandaag. De nieuwste update introduceert een collab met Dave the Diver. En die update is nu al live! Er zijn nu drie Points of Interest uit de wereld van Dave the Diver om te verkennen en zes nieuwe tentoonstellingen om je museum mee te verrijken. Ook kun je een Bancho Sushi Bar bouwen en zijn er decoratieve items voor aquariums.

Hieronder vind je trailers voor Two Point Hospital: Full Health Edition en de Dave the Diver-update voor Two Point Museum.