Nieuwe Mario Kart LEGO-set is officieel onthuld

Vandaag is het in Amerika March 10th, ondertussen beter bekend als Mar10 Day. Vandaag vieren gamers wereldwijd de besnorde held. Niet vanwege zijn verjaardag, maar gewoon omdat de dag in de Amerikaanse notering zo erg op zijn naam lijkt. Nintendo heeft eerder vandaag al een nieuwe update van Alarmo uitgebracht en nieuwe muziek aan Nintendo Music toegevoegd, maar ook partners van Nintendo vieren het. Zo heeft LEGO een nieuwe set onthuld.

Op dit moment heeft LEGO op hun officiële Australische winkel namelijk al een nieuwe Mario Kart set onthuld. Eerder was er al een gerucht dat dit zou gebeuren onder de LEGO-Icons lijn, maar hoewel de Icons naam ontbreekt, klopte het gerucht verder wel. De set is een grotere Mario Kart set in het 18+ segment.

De set zal 1972 stukjes bevatten en komt in mei uit voor 249,99 AU. Een prijs in euro is nog niet bekend, maar een lek plaatste het op 169,99 euro. Volgens geruchten zou het 1 mei moeten verschijnen op de LEGO-site, maar later ook naar andere retailers komen. De Australische site noemt echter 15 mei als leveringsdatum. Waarschijnlijk zullen de Europese sites later vandaag een update krijgen.

Voor deze prijs krijg je dus genoeg stukjes om Mario in zijn klassieke kart te maken. Deze kun je vervolgens op een standaard plaatsen om hem te poseren. Qua afmetingen zal die 22 cm hoog, 32 cm lang en 19 cm breed zijn.