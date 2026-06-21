Blue Prince krijgt bijzondere fysieke Switch 2-editie

Het moge duidelijk zijn: Blue Prince was een van dé fenomenen van afgelopen jaar. Deze puzzelgame wist iedereen omver te blazen. Daarom liet iam8bit enkele maanden geleden weten een fysieke editie van de game te maken. Want een game als deze hoort gewoon in de kast te staan, toch? Tot voor kort was hier nog weinig over bekend, maar onlangs heeft iam8bit meer informatie gedeeld. Er zit iets heel bijzonders in de pijplijn.

Op de website van iam8bit zien we dat er verschillende edities in de maak zijn. Hoewel er nog altijd geen exacte releasedatum is, kun je wel al pre-orderen. De exemplaren worden in het laatste kwartaal van 2026 verzonden. Goed om te weten: deze fysieke edities zijn allemaal cartridges. Je kunt kiezen uit de volgende versies:

Blue Prince iam8bit Nintendo Switch 2 Exclusive Edition ($ 49,99): deze bevat naast de Switch 2-versie van de game diverse goodies, zoals de digitale soundtrack, een dubbelzijdige poster van Mount Holly en een mysterieuze kraai, een O-sleeve, en een notitieblokje met rasterpapier voor het maken van aantekeningen. Bij een game als Blue Prince komt dat maar al te goed van pas.

Blue Prince Showroom Bundle (inclusief iam8bit Nintendo Switch 2 Exclusive Edition) ($ 174,99): deze bevat alles wat bovenstaande variant ook heeft, maar voegt daar een replica van van de Master Key, het Swim Bird Picture Book, het New Clue Picture Book, de Red Prince Pin en zelfs een En’Joya Lunch!-lunchtrommel. De boeken komen in de game voor en worden in-game gebruikt om aanwijzigingen te vinden. Je kunt deze replica’s daar dus ook voor gebruiken. En anders staan ze nog steeds indrukwekkend in je gamekast.

Retail edition: hier is nog geen prijs of pre-orderpagina voor. Dit is de meest compacte editie en bevat naast de game zelf de poster en het notitieboekje.

Wil je alleen de replica’s uit de Showroom Bundle, zonder de game zelf? Dat is ook mogelijk.