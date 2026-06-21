[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 26

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 18 juni

Devil May Cry 5 is een grote en belangrijke hack & Slash-game van Capcom. De game verscheen oorspronkelijk in 2019 voor de PlayStation 4 en de Xbox One en is na deze week ook te spelen op de Nintendo Switch 2. Het gaat hier overigens om de Devil Hunter Edition, wat betekent dat je naast de main game ook alle grote DLC en extra content krijgt die is toegevoegd.

Het verhaal van Devil May Cry 5 begint wanneer een gigantische boom, de Qliphoth, zijn wortels door een moderne stad verspreidt. Deze broom is het begin van een enorme demonische invasie, welke de complete wereld bedreigt. Demonenjagers Dante en Nero worden samen met de mysterieuze V opgeroepen om de dreiging een halt toe te roepen. Terwijl ze zich een weg vechten door hordes demonen, ontvouwt zich een verhaal over macht, familiebanden en oude rivaliteiten. Naarmate de waarheid achter de invasie aan het licht komt, worden de drie helden geconfronteerd met keuzes die het lot van zowel de mensenwereld als de demonische wereld zullen bepalen.

Wanderstop [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €23,99 – 23 juni

Wanderstop is een cozy, verhalend spel over verandering en thee. Je volgt het verhaal van Alta, een gevallen krijger, die een theewinkel runt in een magisch bos en zorgt voor de klanten die langskomen. Kweek en oogst de ingrediënten die nodig zijn voor thee en meng ze vervolgens in een ongebruikelijk theezetapparaat. Ontmoet de vele reizigers die op doorreis zijn, leer hun verhalen kennen en maak thee die perfect bij ze past. In je vrije tijd ruim je wat op of kun je de winkel decoreren naar jouw smaak.

Ook staat er buiten een bankje, waar je alleen met een kop thee je gedachten de vrije loop kan laten. Niets doen is ook prima. De winkel vraagt om geduld, en mensen die alleen maar jagen naar onbegrensde groei worden afgewezen. En daarom wil Alta hier ook helemaal niet zijn. Dit is niet wie ze is. Nee, ze is een krijger! Waarom zou iemand erop staan om de grootste kampioenstrijder van de wereld om te vormen tot een tamme winkelier?! Met alles wat ze kan?? Nee, nee, nee, ze doet het niet… ze kan het niet…

Star Fox [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 25 juni

Fox McCloud en zijn team zijn terug in Star Fox, een remake van de Nintendo 64-game Lylat Wars. Zet je schrap voor intense luchtgevechten terwijl je het Lylat-stelsel planeet voor planeet herovert van dr. Andross! Deze remake heeft vooral heftig ingezet op de visuals, met nieuwe character designs, een compleet nieuwe geüpgraded look voor elk level en gedetailleerde cutscenes die het verhaal tot leven brengen! Daarnaast is het mogelijk de game te besturen met de muis functie van de Joy-Con 2 en wordt er een nieuwe GameChat feature geïntroduceerd, waarmee je rechtstreeks in de cockpit als één van je favoriete Star Fox personages wordt gezet. De game krijgt daarnaast ook een aantal nieuwe manieren om het te spelen, waaronder online multiplayer. Wij mochten de game al even proberen. Benieuwd wat we ervan vonden? Onze ervaringen kun je hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 22 tot en met 28 juni

22 juni – The Drifter

The Drifter 22 juni – The Drifter – Nintendo Switch 2 Edition

23 juni – Darkscrolls

23 juni – Deer & Boy

23 juni – Deer & Boy – Deluxe Edition

23 juni – Stuck Together

24 juni – The Necromancer’s Tale [Nintendo Switch 2]

24 juni – Mouse Busters

24 juni – Mitako Tatatari’s Cult Village Stream ZP

24 juni – Rat Protocol

25 juni – NAMCO LEGENDARY Mountains

25 juni – NAMCO LEGENDARY Mountains – Nintendo Switch 2 Edition

25 juni – Citizen Sleeper – Nintendo Switch 2 Edition

25 juni – Citizen Sleeper 2 – NIntendo Switch 2 Edition

25 juni – KOKUTOTO [Nintendo Switch 2 ]

25 juni – Gecko Gods – Nintendo Switch 2 Edition

25 juni – SAEKO: Giantess Dating Sim

25 juni – The Arti Factory

25 juni – KIYO – Bunny Tyranny

25 juni – MAMIYA – A Shared Illusion of the World’s End

25 juni – Catto’s Post Office

25 juni – Death Run

25 juni – RACE: Rocket Arena Car Extreme

25 juni – Run Sandwich Run

25 juni – Clock Rogue

25 juni – Sands & Relics

25 juni – Escape from Vlogger: Runaway

25 juni – Room 144

25 juni – Let’s Aim! Crana Game

25 juni – Gion Corridor:RE

25 juni – Full Colour Tiles

25 juni – EGGCONSOLE ‘First Queen IV’ PC-9801

25 juni – True or False The World

25 juni – Can You Make The Cut? Worldwide Common Sense Check

25 juni – Murder on the Disorient Express

25 juni – Shy Cats Hidden Orchestra 2

26 juni – Pixel Blaster DX

26 juni – Medieval Castle Siege Defense vs Invaders

26 juni – Axel Quest

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.