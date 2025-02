Alolan Raichu en Alcremie komen naar Pokémon Unite

Pokémon Unite voegt binnenkort twee geheel nieuwe Pokémon toe. Het gaat om Alolan Raichu en Alcremie. Alolan Raichu wordt in april al toegevoegd aan de game. Voor Alcremie is op dit moment helaas nog geen datum bekend. Buiten deze nieuwe personages krijgt Suicune een nieuw kostuum die op 1 maart al wordt toegevoegd aan de game. Verder keert Remoat Stadium terug voor Ranked matches. Ook wordt er nog een first to 500 modus aan de toegevoegd. In deze modus verzamel je AEOS technology. Dit zijn punten die je tijdens het verzamelen ook bepaalde special effects kunnen geven. Zoals de naam al doet vermoeden wordt de modus gewonnen door het team dat het eerst 500 punten verzameld.

Speel jij nog steeds actief Pokémon Unite en wordt jij blij van dit nieuws? Laat het weten in de reacties!