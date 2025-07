[Review] Pokémon Friends – Puzzelplezier?

Tijdens de Pokémon Presents van 22 juli 2025 werd Pokémon Friends onthuld. Deze game verscheen per direct op zowel mobiele apparaten als de Nintendo Switch (2). In tegenstelling tot de mobiele versie is de Switch-versie in alle gevallen betaald. Voor €9,99 kan je Pokémon Friends kopen in de Nintendo eShop. Daarnaast zijn er nog twee DLC’s van €17,99 per stuk. Elke DLC voegt extra knuffels, garen en puzzels toe. Koop je alles in één keer, dan is het €39,99. De versie die wij reviewen is de volledige versie inclusief alle DLC op de Nintendo Switch 2. Lees hier onze review van Pokémon Friends.

Hersenkraker of niet?

Pokémon Friends draait om het oplossen van puzzels. Je krijgt er steeds drie achter elkaar voorgeschoteld en elke puzzel bestaat uit meerdere stadia. In de volledige versie zijn er vijftig verschillende puzzels, waardoor je genoeg variatie hebt. Heb je de DLC’s niet, dan zal het veel sneller eentonig worden, omdat je maar tot weinig puzzels toegang hebt. Elke keer als je een level haalt, gaat dat level in moeilijkheidsgraad omhoog. Zo is het in het begin nog geschikt voor een kleuter, maar bij de hoogste niveau zullen volwassenen het soms ook lastig kunnen krijgen. Daarbij speelt natuurlijk mee dat de ene puzzel je beter zal liggen dan de ander. Dus ja, het is aan de makkelijke kant. Maar tegelijkertijd wordt het ook best wel lastiger als je verder komt. Het is vooral de vraag of je die tijd erin wil investeren of dat je eerder er al op uitgekeken bent, omdat het te simpel is.

De puzzels verschillen sterk van elkaar. Je hebt er bijvoorbeeld een waarbij je een Spheal uit een doolhof moet krijgen door het bord te draaien. Zo heb je ook een puzzel waarbij je snel moet beslissen of de hoeveelheden links en rechts gelijk zijn en ga zo maar door. Elke puzzel gaat op tijd waardoor je zeker op de hogere niveaus niet veel tijd hebt om na te denken. Een foutje is dan zo gemaakt. Al zijn het er steeds drie achter elkaar, doordat ze zo kort zijn is het zo om. Als beloning voor het voltooien van een ronde krijg je garen. Welk soort garen het is, is elke keer opnieuw een verrassing.

Gotta catch ‘em all

In de volledige versie zijn er 150 knuffels om te verzamelen. Voor het maken van een knuffel heb je het garen nodig wat je eerder hebt verdiend met het oplossen van de puzzels. Er zijn twee kwaliteiten van garen. Elk verschillen ze qua kansen op de knuffels. Legendary of mythical Pokémon zijn vanzelfsprekend veel lastiger te krijgen en hebben daarom een lage kans. Daarnaast zijn er vele soorten garen die elk overeenkomen met het type van een Pokémon. Denk aan Fire, Water of Normal.

Elke keer is het weer afwachten van welke Pokémon je de knuffel gaat krijgen. Omdat ik ze allemaal wil verzamelen, voelt het voor mij zeer verslavend om steeds weer een potje te doen. Wat dat betreft ben ik wel blij met de volledige versie, waardoor ik nog meer te verzamelen heb en meer puzzels ter variatie heb. Eentonig vind ik het nog steeds niet na vele uren. Mogelijk speelt mijn voorliefde voor dit soort puzzels mee, maar weet dat er best wel wat plezier te vinden is in deze game.

Alle knuffels zien er zo ontzettend schattig uit. Het leuke is dat je ermee je kamer kan aankleden. Bovendien kan je personages in het plaatsje helpen met hun verzoeken. Zo vragen ze om een bepaalde grootte of een bepaald type. In ruil krijg je dan bijvoorbeeld items om je kamer mee aan te kleden. Op die manier is het meer dan alleen verzamelen en kan je ze ook nog weggeven om personages blij te maken. Persoonlijk heb ik ervoor gekozen om alleen dubbele weg te geven, omdat ik aan een complete “PokéDex” werk. Een interessante feature is dat je de meeste knuffels die je al eens hebt gemaakt opnieuw kan maken door een bepaalde hoeveelheid garen te betalen. Op die manier kan je dus simpel aan dubbele knuffels komen.

Is Pokémon Friends de moeite waard?

Nu zijn we bij het lastigste punt aanbeland: is Pokémon Friends de moeite waard? Qua vermaak zou ik ja zeggen, maar qua prijs-kwaliteitverhouding absoluut niet. Als je voor €9,99 de game inclusief DLC’s kreeg, dan zou ik de game zeker aanraden. Maar nu? Het is lastig. Voor mij voelt de game pas volledig aan als je voldoende variatie hebt qua puzzels en daar heb je de DLC voor nodig. Daarnaast omvat de game niet veel; het zijn slechts wat puzzels met steeds een kans op een bepaalde knuffels. Vooral het gokelement van knuffels zorgt ervoor dat het je aan mobiele games doet denken waar gacha-elementen schering en inslag zijn.