Pokémon TCG brengt Mega Evolution terug met nieuwe uitbreiding in 2025

Naast een nieuwe uitbreiding voor Pokémon TCG Pocket heeft The Pokémon Company ook alvast onthuld wat er voor het fysieke kaartspel aan zit te komen. Een datum of uitbreidingsnaam hebben we nog niet, maar een bepaald soort Pokémon keert terug. Het gaat namelijk om Pokémon met Mega Evolutions. Dit is geheel toepasselijk aangezien Mega Evolution terugkeert in Legends Z-A, maar ook in de net onthulde Pokémon Champions.

Veel over deze kaarten is nog niet bekend. Zo zijn er tot nu toe maar twee kaarten onthuld. Mega Lucario ex en Mega Gardevoir ex en één ding is zeker, deze kaarten zijn enorm sterk. Echter, wanneer ze verslagen worden heeft de tegenstander meteen drie prijskaarten te pakken.