[Review] Pokémon Legends Z-A – niet perfect, maar één van de betere Pokémon-games

Het is eindelijk tijd om terug te gaan naar Kalos. De regio waar 3D Pokémon al die jaren geleden begon in X & Y is weer in de hoofdrol in dit gloednieuwe spel. Alleen helaas is het ditmaal beperkt tot de hoofdstad van dat spel, Lumiose City. Wij hebben uitgebreid de game getest en wat we er van vonden lees je hier.

Legends Z-A speelt zich vijf jaar af na de gebeurtenissen in X & Y en hoewel je er over het algemeen weinig tot niets van merkt, zie je af en toe wat verwijzingen naar wat er is gebeurd. Heb je die games niet gespeeld? Geen zorgen je hebt die kennis echt totaal niet nodig. In dit spel speel je als een toerist die naar de stad komt, maar van toerisme komt weinig terecht. Nadat je achter je gestolen tas bent gegaan word je overtuigd om mee te gaan naar het hotel van AZ. Hier word je vakantie eigenlijk snel beperkt, je komt namelijk terecht in het Z-A Royale en wordt lid van Team MZ. Beiden lijken los te staan, maar uiteindelijk zit er veel meer achter Z-A Royale en krijg jij als toerist de rol van beschermer van Lumiose op je gegooid. Het verhaal zit voor een Pokémon-game erg goed in elkaar met goede personages. Al moet ik wel zeggen dat het ontbreken van voice-acting mij steeds meer gaat irriteren. Dit komt ook wel door de vele scènes met bewegende monden zonder geluid.

Dag en nacht geeft je twee gezichten van de stad

In Legends Z-A heb je echt een duidelijk dag en nachtmechanisme. Overdag kun je gewoon lekker de stad verkennen, side quests uitvoeren en Wild Area’s met wilde Pokémon verkennen. Binnen deze gebieden vind je de meeste wilde Pokémon, maar er zijn ook soms buiten die plekken nog wat Pokémon verstopt. In de nacht barst het gevecht los in de Battle Zone. Iedere nacht is er een ander gebied waar je het tegen trainers kunt opnemen om punten te verdienen in Z-A Royale. Ook kun je de nacht gewoon voor side quests en Wild Area’s gebruiken. Over Z-A Royale zal ik later uitgebreider op doorgaan.

Hoewel in het begin het overdag nogal saai was met redelijk standaard omgevingen van Wild Area’s moet ik zeggen dat er steeds betere thema’s kwamen en het design steeds minder vanzelfsprekend werd. Er zaten vaak wat minder duidelijke plekken met extra Pokémon en ook soms de sterkere Alpha Pokémon (soms zelfs meerdere bij elkaar). Het voelt best goed om op deze manier met ook diverse side quests de stad te verkennen. Je moet hierbij denken aan battles, hindernisbanen, bepaalde Pokémon tonen, een bepaalde Pokémon vinden en meer. Er zit echt wel variatie in het spel en daar ben ik blij om.

Z-A Royale is een uitstekende feature

Zoals ik al zei, kun je iedere nacht vechten in de Z-A Royale. Iedereen die vecht in de Z-A Royale heeft een rank en het is de bedoeling om van Z naar A te komen. Dit gaat echter niet zomaar. Je moet namelijk punten verdienen door gevechten te voltooien voor een Challenger Ticket. Eenmaal met dat ticket kun je een promotiematch krijgen tegen een speciale trainer. Dit begint redelijk standaard, maar al snel krijg je unieke trainers zoals de streamer Canari. Hoewel je gewoon losse gevechten kunt voeren voor je punten zijn er ook speciale challenge cards te vinden die je extra uitdaging en punten geeft. Denk aan een sneaky aanval uitvoeren als challenge, Pokémon K.O. maken met een bepaald type aanval en nog meer. Het geeft ook het eeuwige vechten nog wat meer dynamiek buiten de gevechten en dat is fijn, al maken de gevechten het zelf ook al leuk om te spelen. Dat je ook echt progressie maakt, helpt daar ook zeker aan mee.

Beste gevechten ooit

Waar Legends Arceus was speelde met de bekende formule van gevechten is het hier compleet vernieuwd. Geen turn-based gevechten meer, maar real-time gevechten met aanvallen die een cooldown hebben. Iedere aanval heeft een eigen tijd voor cooldown waardoor je niet meer hoeft te letten op PP, maar wel of je jezelf niet volledig open laat. Daarnaast heeft iedere aanval een bepaalde range en richting. Bijvoorbeeld een Hydro Pump van Gyarados moet je niet op een kleine Pokémon afschieten. Als die te dichtbij komt, zal die hem namelijk doodleuk ontwijken. Op deze manier weet Game Freak de gevechten een totaal nieuw leven in te blazen en dat waardeer ik enorm.

Daarnaast heb je nog een aantal speciale gevechten. De Rogue Mega Evolution Pokémon. Deze gevechten doen erg denken aan die van Arceus in Legends Arceus. Je moet het namelijk in een lange en uitdagende battle opnemen tegen een erg grote en sterke Mega Evolution. Door steeds wat energie te verzamelen met standaard aanvallen, het ontwijken van de vijand en het zelf mega evolueren van je Pokémon moet je de stad redden van deze op hol geslagen Pokémon. Dit is ook meteen de kern van het verhaal verder en hoe je de stad moet beschermen, maar daar zal ik verder niets over delen.

Game Freak kan het wel

Als er één ding is waar we eigenlijk al sinds de 3DS mee struggelen met Pokémon, is het de performance. Sinds de omslag naar 3D heeft Game Freak eigenlijk nooit echt de smaak te pakken gehad met nette graphics en een soepele performance. Dat is hier gelukkig in elk geval anders. Voor deze review heb ik alleen nog maar de Switch 2-versie kunnen testen, maar deze draait zo goed als vlekkeloos. Afgezien van af en toe een gekke camerastand heb ik geen enkel probleem gehad met het spel. Pokémon en gevechten gaan soepel, geen rare bugs en geloof me ik heb wat gekke capriolen geprobeerd.

Natuurlijk is Z-A wat beperkter in de wereld dan een Scarlet & Violet, maar als Game Freak dit voor de volgende generaties weet vol te houden denk ik dat Pokémon een gouden tijd tegemoet kan gaan. Mits ze niet weer te ambitieus zijn en ze ook aandacht aan de omgevingen gaan besteden.

Lumiose valt iets tegen

De stad is op zich geen verkeerde wereld voor het spel. Het is een redelijk grote stad met steeds meer Pokémon en gebieden die je kunt verkennen. Denk aan nieuwe Wild Area’s, riolen en de daken. Daarom is het juist zo jammer dat de assets waarmee de stad gemaakt zijn zo tegenvallen. Vooral bij gebouwen valt dit enorm op. Zo hebben die amper vorm maar lijkt het vaak juist op een blok met een plaatje er op.

Ook is het raar dat de stad redelijk wat mensen heeft en ook bijvoorbeeld taxi chauffeurs, maar er erg weinig beweging is van de inwoners. Juist als je het beperkt tot één stad zou je verwachten dat die meer levendigheid kan bieden.

Niet perfect, wel de goede richting

Met Legends Z-A weet Game Freak een aantal goede stappen te zetten. De game draait op de Switch 2 uitstekend, maar de wereld kan zeker wat mooier. Ik bedoel niet Xenoblade Chronicles kwaliteit, maar zeker ook geen blokkendoos stad. Ik vermaak me in elk geval erg in Lumiose en het is leuk Mega Evolution weer eens in actie te zien, zeker met alle nieuwe opties. Hoe dan ook is het één van de betere games van Pokémon op de Switch (2).