Pokémon Legends Z-A krijgt overview-trailer

Over twee weken is het wachten voorbij en kunnen we aan de slag met Pokémon Legends: Z-A. Hoewel de game nog niet uit is weten we ook al dat we kunnen uitkijken naar extra gameplay met de betaalde DLC Mega Dimension. En nu worden we door uitgevers The Pokemon Company en Nintendo en ontwikkelaar Game Freak getrakteerd op een lange overview-trailer van zo’n zes minuten. De trailer richt zich op de Nintendo Switch 2-versie van de game. Verschillende aspecten komen aan bod, waaronder Wild Zones, Z-A Royale, Rogue Mega Evolution en meer. Je vindt de video onderaan dit bericht.

Pokémon Legends: Z-A verschijnt op 16 oktober 2025 voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Deze titel zal zich afspelen in Lumiose City, een stad vol avonturen. Overdag en in de avond zijn er verschillende activiteiten om te doen. Overdag kan je naar hartelust Pokémon in het wild zoeken en vangen. Terwijl in de avond de Z-A Royale op de planning staat, waarvoor je door battles je reputatie moet zien op te krikken. Lees vooral onze preview mocht je dat nog niet gedaan hebben!