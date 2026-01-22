Pokémon en Universal Studios Japan werken samen aan een ‘nieuwe Pokémon-ervaring’

Universal Studios Japan onthult via X dat ze met de Pokémon-franchise samenwerken aan een ‘nieuwe Pokémon-ervaring’. Dit klinkt natuurlijk super leuk, maar de aankondiging geeft verder geen informatie over wat deze nieuwe ervaring precies inhoudt of wanneer die zal plaatsvinden. Dus we kunnen alleen maar speculeren.

Hoewel Universal Studios Japan in het verleden al kleinschalige Pokémon-evenementen in hun park heeft georganiseerd, spreekt de aankondiging van een ‘hyperrealistische ervaring die alle alle vijf zintuigen prikkelt’. Het is dan ook aannemelijk dat het gaat om een Pokémon-uitbreiding van het Super Nintendo World-gedeelte van het park. De vraag is of deze nieuwe ervaring in verschillende Universal Studios-parken wereldwijd te zien zal zijn of echt alleen in Japan. We zullen de verdere details moeten afwachten.

Hierbij voor het gemak de volledige (door Google Translate) vertaalde quote uit bovenstaande aankondiging van Universal Studios Japan: