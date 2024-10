Amelia’s Garden verschijnt deze week op de Switch

Tussen alle horrorgames die in oktober uitkomen door is het fijn dat er ook andere games de revue passeren. Zo ook Amelia’s Garden, een cozy game die lijnrecht tegenover alle bloedstollende titels staat die de komende weken verschijnen. De game komt op 17 oktober naar de Switch, aldus RedDeerGames. Ontdek meer in de onderstaande trailer:

Het concept van Amelia’s Garden is simpel: je repareert gebroken bloempotten om je eigen stukje paradijs om te toveren tot een prachtig stukje groen. Amelia woont in de stad, waar weinig ruimte is voor tuin, maar ze ontdekt een verlaten trap die naar een dakterras leidt. Helemaal compleet met bankjes en zelfs een fonteintje, en helemaal klaar om in te richten zoals jij dat wilt.

In totaal zijn er 20 gebroken potten om te repareren in Amelia’s Garden, elk met hun eigen plant en unieke puzzel om op te lossen. Gelukt? Dan is het tijd om te gaan planten, met alles wat daarbij hoort. Langzaam maar zeker wordt het vrijwel lege dakterras een groene oase midden in de stad. En Amelia is niet de enige die van planten houdt. Haar vrienden kunnen ook wel wat groens in hun leven gebruiken. Daarom kun je jouw planten weggeven en zo hartjes verdienen. Pas wel op wat je aan wie geeft, want iedereen heeft z’n eigen voorkeuren.

Amelia’s Garden zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en gaat € 9,99 kosten.