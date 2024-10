Word wakker met Nintendo en de Nintendo Sound Clock: Alarmo

Wil jij wakker worden met geluiden en muziek van Nintendo? Dan kan dat binnenkort met de Nintendo Sound Clock: Alarmo. Deze interactieve wekker heeft het design alsof het zo uit een Nintendo game komt en verschijnt begin volgend jaar. Hoewel die vanaf volgend jaar te koop is, kunnen Nintendo Switch Online-leden hem volgende week al aanschaffen via de My Nintendo Store.

De Nintendo Sound Clock: Alarmo is een interactieve klok die bewegingssensortechnologie gebruikt. Zo kan de wekker reageren op je bewegingen. Zo zal die automatisch uitgaan als je uit bed gaat en kunnen bepaalde bewegingen hem pauzeren. De alarmklok heeft geluiden en muziek van vijf verschillende games: Super Mario Odyssey , The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Splatoon 3 , Pikmin 4 en Ring Fit Adventure . Deze zijn verdeeld over 35 wekscènes die je zelf kunt kiezen. Het gave hieraan? Het thema op het scherm past zich ook aan naar de gekozen game.

Zo kun je opstaan met geluiden uit The Mushroom Kingdom, New Donk City, Pikmin of de actieve muziek van Splatoon. Zo heb je meer bewegingsvrijheid dan je zou verwachten. Ook kun je kiezen of je rustig of hard gewekt wilt worden. De harde optie zal steeds harder proberen je uit bed te krijgen. Als je je Nintendo-account koppelt zullen er later updates uitgebracht worden met onder andere Animal Crossing: New Horizons en Mario Kart 8 Deluxe geluiden.

Naast het wakker worden met Nintendo heeft de wekker ook nog andere mogelijkheden. Zo heeft het een manier om statistieken te zien hoeveel je beweegt in slaap, heeft het signalen om uren aan te geven en kun je ook aanzetten dat de wekker uitgaat door het gebruik van een knop.

De prijs en bestellen

Er is nog geen Europese prijs bekend, maar in Amerika gaat die over de toonbank voor $ 99,99 dus het zal rond de honderd euro worden. Vanaf volgende week weten we het zodra de klok verschijnt op store.nintendo.nl Mocht je meer willen weten. Bekijk dan de trailer en/of lees het Ask the Developer interview op de Nintendo site. De Nederlandse is nog niet beschikbaar, maar de Engelstalige is er al.