Balatro introduceert nog meer crossovers

Het is nog relatief kort geleden dat de eerste gratis DLC voor Balatro uitkwam: Friends of Jimbo. Het pakket werd aangekondigd tijdens de Indie Showcase en introduceerde kaarten in het teken van The Witcher III, Vampire Survivors, Dave the Diver en Among Us. Een kleine twee maanden later onthult developer LocalThunk alweer het volgender crossoverpakket voor deze roguelike powergame: Friends of Jimbo 2.

In dit tweede pakket is het de beurt aan vier andere games om hun plek in de schijnwerpers in te nemen. En ook hier zijn het een paar uiteenlopende titels: Stardew Valley, Slay The Spire, The Binding Of Isaac, en Cyberpunk 2077. De reveal trailer laat zien hoe de nieuwe designs eruit zien en hoe ze in Balatro worden gebruikt. En ja, je leest het goed: ook deze DLC is helemaal gratis!

The gang’s getting bigger! Friends of Jimbo 2 FREE update is available today on PC, Console, and Mobile!



Is this the full squad, or is there more to come? 👀



— Balatro (@BalatroGame) October 24, 2024

Opvallend is trouwens ook dat een van de crossovergames uit de eerste Friends of Jimbo DLC nu zijn eigen Balatro-update heeft gekregen. Het is namelijk mogelijk om Balatro te spelen in Dave the Diver. Hiervoor moet je in Sea People Village zijn. Het pokerspel heet dan wel niet ‘Balatro’, maar met de naam ‘Jimbo’s Game’ weten we genoeg.

In de tweet van Balatro wordt overigens ook duidelijk gehint naar nog meer content. Het lijkt er dus op dat we misschien wel een Friends of Jimbo 3 kunnen verwachten in de (nabije) toekomst. Welke crossovers zou jij daar graag in willen zien? Laat het ons weten in de comments!