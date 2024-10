Animal Crossing: Pocket Camp Complete lanceert 3 december

Een tijd geleden berichtten we dat Nintendo gaat stoppen met de online functionaliteiten van Animal Crossing: Pocket Camp. Dat zal op 28 november 2024 om 16.00 uur plaatsvinden. In de plaats van die mobiele app zou er eentje komen die volledige offline is én slechts een eenmalig bedrag kost. Zojuist is er meer uit de doeken gedaan over deze vervanger. Deze gaat Animal Crossing: Pocket Camp Complete heten en een eerste filmpje kan je hieronder bekijken.

De game zal op 3 december 2024 verschijnen op mobiele apparaten voor een introductieprijs van €9,99. Deze zal gelden tot 31 januari 2025 om 06.59 uur. Daarna zal de standaardprijs van $19.99 (prijs in euro’s nog onbekend) gerekend worden. Het voorbestellen is al mogelijk op iOS en Android. Zoals eerder aangekondigd kunnen spelers hun savedata overdragen naar deze app om verder te kunnen spelen. Hoewel de Complete-versie geen onlinefunctionaliteiten heeft zoals de te stoppen app, kan er soms wel wat data gebruikt wordt. Dit om onder andere updates te downloaden.

Bovendien is het handig om op te merken dat er een aantal nieuwe dingen zullen zijn in Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Dat gaat dan om Camper Cards ter vervanging van de Friends-functie en om een aantal nieuwe events. Verder kan je gewoon Animal Crossing: Pocket Camp verwachten, maar dan in een nieuw jasje. Wil je er meer over lezen? Kijk dan op de officiële site.

Ga jij Animal Crossing: Pocket Camp Complete aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties!