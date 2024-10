Griezelen met trailer en gameplay The Bridge Curse 2: The Extrication

Wat is nu een beter moment om een horrorspel uit te brengen dan rondom Halloween? Nintendo Switch-bezitters kunnen nu in elk geval aan de slag met The Bridge Curse 2: The Extrication en daar hoort uiteraard een griezelige launchtrailer bij. De game is het vervolg op de in 2023 verschenen Switch-titel The Bridge Curse: Road to Salvation.

The Bridge Curse 2: The Extrication is een een first-person survival-horrorspel waarin je moet overleven in de Wen Hua-universiteit, die in Taiwan bekend is vanwege de spookverhalen en overleveringen. In de game heb je keuze uit een van de vier personages terwijl je tegen angstaanjagende spoken strijdt of eraan ontsnapt, mysterieuze raadsels oplost en beetje bij beetje een duister complot begint te ondekken. Aan jou om te overleven of… slachtoffer te worden van de vloek.

Hieronder kun je de launchtrailer van de game bekijken inclusief daaronder gameplaybeelden van de Nintendo Switch-versie.