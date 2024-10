Gratis Halloween-update voor PowerWash Simulator

PowerWash Simulator is precies wat het belooft: je mag met een hogedrukspuit schoonmaken. Hoewel je misschien niet zou verwachten dat een game met schoonmaken als onderwerp leuk kan zijn, vonden wij het erg vermakelijk. En dat de game nog steeds relevant is, heeft alles te maken met de bizarre DLC die de makers blijven uitbrengen. De ananas van Spongebob wassen? Geen probleem. Het moeras van Shrek? Regelen ze voor je. Een griezelig heksenkasteel om in de Halloween-sfeer te komen? Helemaal prima, en zelfs gratis!

De Halloween DLC trakteert je op een nieuw pak en een nieuwe skin voor je hogedrukspuit. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste! Dit ontzettend smerige heksenkasteel, compleet met omringende landerijen, is namelijk een enorme zooi. Onderstaande trailer geeft je een idee van wat je kunt verwachten, en wat lijkt het me een ontzettend fijn gevoel om die vieze glas-in-loodramen schoon te maken! Voeg jij deze DLC toe aan je PowerWash-collectie? Laat het ons weten in de comments!