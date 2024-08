Onlinefuncties van Animal Crossing: Pocket Camp stoppen per 28 november

In het jaar 2017 verscheen er een mobiele game in de Animal Crossing-reeks. Animal Crossing: Pocket Camp is sindsdien ondersteund met vele evenementen. Spelers hadden daarnaast de mogelijkheid om in-app-aankopen te doen en cadeautjes naar andere spelers te sturen. Helaas komt er een einde aan Animal Crossing: Pocket Camp. Nintendo zal op 28 november 2024 om 16.00 uur de onlinefuncties uitschakelen. Hiermee komt er ook een einde aan de app, want die kan alleen met internetverbinding gebruikt worden. Deze mededeling kan je op de officiële site nalezen.

De verkoop van Leaf Tickets zal op 27 november 2024 om 7.00 uur stoppen. Het is daarbij noodzakelijk om ze allemaal op te maken, want je hebt er na de beëindiging niets meer aan. Pocket Camp Club zal al eerder stoppen, namelijk op 28 oktober 2024 om 2.00 uur. Dat markeert ook de start van onderhoud. Voor wie dan nog een abonnement heeft, die kan dan tot het einde gebruik maken van de voordelen van het abonnement.

Echter, Nintendo heeft nog wat in petto voor de fans. Er zal een betaalde variant van Animal Crossing: Pocket Camp gaan verschijnen. Deze zal dan geen constante onlineverbinding vereisen. Bepaalde functies zoals Market Boxes, gifts en het bezoeken van andermans kampeerplaatsen zullen niet meer terugkeren. Tevens zal deze versie geen in-app-aankopen bevatten. Het is eenmaal betalen voor de app en dan heb je toegang tot alles. Mocht je nu al vele jaren de game gespeeld hebben of gewoon waarde hechten aan jouw voortgang, dan zal je deze over kunnen zetten naar de betaalde variant. Daarvoor zal je wel een Nintendo-account moeten hebben gelinkt aan de app. Verdere details over de betaalde app komen in oktober. Deze versie zal naar verwachting ook rond de periode van de beëindiging van de huidige app verschijnen.

Speel jij nog graag deze game? Wat vind je van dit nieuws? Laat het ons weten in de reacties!