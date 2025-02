Pokémon Go nieuw seizoen is onthuld, zal Kubfu aan het spel toevoegen

Tijdens de Pokémon Presents van vandaag heeft The Pokémon Company een klein momentje besteed aan Pokémon Go. Het grootste gedeelte van de tijd draaide het om de aankomende Go Tour: Unova – Global. Deze zal op 1 en 2 maart beschikbaar zijn. Hier werd echter geen nieuwe informatie over gedeeld.

Wat echter wel binnenkort van start gaat en nieuw onthuld is, is het nieuwe seizoen van het spel. Dit seizoen, Might and Mastery zal nieuwe evenementen en Pokémon met zich meebrengen naar het spel. Twee hiervan zijn al bekend. Zo is het aangekondigd dat Kubfu en Urshifu hun opwachting zullen maken.

Deze twee Pokémon zijn normaal alleen eenmalig verkrijgbaar in de DLC van Sword & Shield. Hier krijg je op de Isle of Armor namelijk toegang tot een Kubfu welke je kunt laten evolueren in één van de twee mogelijke Urshifu. Dit is dus een perfecte mogelijkheid om je Pokémon collectie uit te breiden.

Het nieuwe seizoen is van 4 maart tot en met 3 juni beschikbaar.