Animal Crossing-verjaardagskalender voor 2025 nu verkrijgbaar via My Nintendo

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en jullie weten inmiddels allemaal wel wat dat betekent: er is weer een nieuwe Animal Crossing-verjaardagskalender beschikbaar gesteld! Net zoals voorgaande jaren, is het ook nu weer mogelijk om een vernieuwde versie van deze speciale kalender te downloaden en uit te printen via My Nintendo. Voor maar 80 platina punten kun je namelijk elke dag van het jaar zien welke Animal Crossing-personages jarig zijn.

Op onderstaande afbeelding kun je alvast het design van de maand januari bewonderen. Daardoor weet je nu al dat het katje Bob vandaag jarig is en dat het beertje Poncho morgen zijn verjaardag mag vieren! Mocht je interesse hebben in de Animal Crossing-verjaardagskalender voor 2025, klik dan hier om ‘m te kopen met jouw gratis verdiende platina punten.