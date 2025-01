Speciale My Nintendo 2025 Wallpaper nu gratis te claimen via My Nintendo

2025 is officieel begonnen en Nintendo viert dat graag met de hele wereld mee. Eerder vanmiddag kon je al lezen dat je een Animal Crossing-verjaardagskalender voor 2025 kon kopen met platina punten via My Nintendo. Echter is dat niet het enige wat je in de eerste dag van dit jaar kunt downloaden via die website. Nintendo heeft namelijk ook een My Nintendo 2025 achtergrond beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de kalender, is de speciale wallpaper wél gratis te claimen en te downloaden.

Er is een horizontale variant te downloaden, maar er zijn evenals twee versies van de verticale achtergrond te verkrijgen voor bijvoorbeeld jouw telefoon. Ben je benieuwd hoe de achtergrond eruitziet? Kijk dan hieronder wat je te wachten staat of klik op deze link om ‘m zelf in het juiste formaat te claimen.