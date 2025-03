Speciale MAR10 Day-wallpaper van 2025 nu te claimen via My Nintendo

Het MAR10 Day-nieuws vliegt je vandaag zowat om je oren op Daily Nintendo, maar als je dacht dat we alles al gehad hadden dan heb je het mis! Vandaag is er namelijk ook een nieuwe MAR10 Day-achtergrond vrijgegeven. Dit is niet de eerste wallpaper van het jaar, want 1 januari kon je er ook al eentje downloaden. Echter was die gratis, maar voor deze speciale MAR10 Day-wallpaper zul je dit keer 50 platina munten moeten uitgeven.

Als je dat doet krijg je trouwens wel meteen toegang tot de horizontale en verticale variant, die je bijvoorbeeld voor jouw smartphone kunt gebruiken. Ben je benieuwd hoe de achtergrond eruitziet? Bekijk dan bovenstaande afbeelding, kijk op My Nintendo of klik op deze link om direct naar de wallpaper verwezen te worden.