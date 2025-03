Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition-artkaartenset nu verkrijgbaar via de My Nintendo Store

Over een dag kunnen Switch-bezitters aan de slag met Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Om te vieren dat de release nu wel heel dichtbij komt, heeft Nintendo gisteren een beloning voor ons klaargezet via de My Nintendo Store. Het gaat om een artkaartenset met daarop prachtige locaties uit de game. Voor de vijf kaarten zelf hoef je geen geld te betalen, al moet je wel 500 platina punten inleveren. Mogelijke verzendkosten zijn eventueel van toepassing.

Elke individuele artkaart heeft trouwens een formaat van ongeveer 21 bij 13 centimeter en is gemaakt van 350 g/m² karton. Om het plaatje compleet te maken wordt de artkaartenset geleverd in een zwarte envelop met reliëf-UV-print. Net zoals altijd zijn deze speciale voorwerpen zoals deze beperkt beschikbaar. Mocht je dus graag een setje bemachtigen, wees er dan snel bij!

Links die bij ons op de website staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons. Dit kost jou natuurlijk niets extra’s, waardoor de prijs gelijk blijft. Wel help je hiermee de site online te houden. Meer over affkun je hier lezen.