Sedap: A Culinary Adventure aangekondigd voor de Nintendo Switch

Indie-ontwikkelaar Kopiforge heeft laten weten dat hun nieuwste project Sedap: A Culinary Adventure ook naar de Nintendo Switch gaat komen. De game is nog in ontwikkeling, maar er lijkt al wel een releasedatum te zijn. Zo wordt bij onderstaande trailer gesproken over 13 maart 2025. De officiële website houdt het echter op ‘coming soon’. Uiteraard lees je het hier mocht er nieuws zijn. Dit kookavontuur gaat vooralsnog digitaal via de Nintendo eShop te spelen zijn.

Sedap: A Culinary Adventure is een coöp-kook-en-vechtavontuur. ‘Sedap!’ is een populaire uitspraak in Zuidoost-Azië en betekent ‘heerlijk!’ in de Maleisische taal. Spelers gaan op een culinaire reis door een op Zuidoost-Azië geïnspireerde fantasiewereld. De game combineert de chaos van een keuken met het exploreren van een open wereld. Door de coöp-ondersteuning is het avontuur ook samen met een vriend te spelen. Centraal in de game staan twee kookgenieën die samen een foodtruck openen. Met de foodtruck reizen ze naar Khaya Eiland, een verlaten, gevaarlijk eiland vol monsters en mysteries. Het kookduo gaat daar op ontdekkingstocht op zoek naar nieuwe smaken en recepten. Onderweg ontdekken ze alle geheimen van het spookeiland.

Nieuwsgierig geworden naar hoe Sedap: A Culinary Adventure eruitziet? Bekijk dan de trailer hieronder.