Animula Nook komt naar de Nintendo Switch 2

Tijdens de Tokyo Game Show is er onder andere aangekondigd dat Animula Nook naar de Nintendo’s tweede hybride console gaat komen. Wanneer is echter nog de vraag omdat de ontwikkeling door LilliLandia nog in volle gang is. Gelukkig weten we wel om wat voor spel het gaat en is er een uitgebreide trailer verschenen.

Animula Nook is een levenssimulatiespel die afspeelt in een miniatuur wereld. Zoals je verwacht zullen dagelijkse voorwerpen dus anders gebruikt worden door de wezens uit de game. Zo wordt een melkpak gebruikt als huis, een smartphone als televisie en een brillenkoker als sofa. In deze titel hoef je trouwens niet alleen maar creatief te zijn. Het is immers evenals mogelijk om cadeautjes uit te delen en een band op te bouwen met het volk. Verder mag je ook nog verschillende gebieden verkennen voor meer variatie.

Klinkt dit als een leuk spel voor jou? Neem vooral dan een kijkje naar onderstaande trailer!