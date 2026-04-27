[Review] Moomintroll: Winter’s Warmth – Een heerlijk winters puzzelavontuur

Vandaag komt van de Noorse studio Hyper Games een nieuw Moomin-avontuur naar de Nintendo Switch en Switch 2. Moomintroll: Winter’s Warmth is de spirituele opvolger van het muzikale avontuur Snufkin: Melody of Moominvalley uit 2024. De game is gebaseerd op het boek Moominland Midwinter uit 1957 van de Zweedstalige Finse auteur Tove Jansson. Zij is één van de giganten van de Zweedstalige kinderliteratuur en bedenker van de Moomins (in het Nederlands de Moemins). Dit zijn Noorse trollen (al lijken ze meer op rechtop lopende nijlpaarden) die in hun eigen vallei – de Moeminvallei – wonen. Hoewel Winter’s Warmth geen direct vervolg is op Snufkin: Melody of Moominvalley, delen ze wel dezelfde artstijl, personages, setting, maar ook bijvoorbeeld de UI. Ik mocht voor release al met de Switch-versie van Moomintroll aan de slag (de Switch 2-versie was toen nog niet beschikbaar). En ik kan alvast verklappen dat ik onwijs heb genoten. Lees daarom snel verder voor mijn review van Moomintroll: Winter’s Warmth!

Tijd voor je winterslaap

Ook in dit deel is het weer tijd voor de winterslaap van de Moemins. In het vorige avontuur speelde je daarom als Snufkin, maar dit keer heeft Moomintroll zelf de hoofdrol. Het verhaal begint met Moominmama die hem instopt en welterusten wenst voor de winterslaap. Maar lang duurt die niet, want door een vreemd geluid wordt Moomintroll eerder wakker. Het is dan donker en koud, overduidelijk nog geen lente. Het vertrouwde landschap van de Moeminvallei is gehuld in een witte sluier van de ‘Lady of the Cold’ (ofwel vrouwe Winter). Door de ijzige wind zijn de ramen in huize Moemin opengegaan en is er een eekhoorn naar binnengekropen.

Moominmama en Moominpapa snurken echter vrolijk door, dus de jonge Moomintroll is op zichzelf aangewezen. Tijdens het dichtdoen van het zolderraam springt de eekhoorn opeens naar buiten. Met tegenzin gaat Moomintroll achter hem aan. Dit vormt het startpunt van zijn winterse avontuur. Verlangend naar een einde aan de winter gaat hij op een onbekende reis. Aanvankelijk op zoek naar iemand die voor hem kan zorgen, maar al snel maakt de kleine Moemin nieuwe vrienden en helpt hij juist anderen. Het verhaal eindigt met de terugkeer van de lente en het ontwaken van de rest van de Moomin-familie.

Verken de winterse Moeminvallei

Wat gelijk opvalt is hoe mooi de game eruitziet, het is net een interactief prentenboek. Wanneer Moomintroll loopt hoor je de sneeuw knerpen en de wind waaien en zie je sneeuwvlokken vallen. Die vormen zelfs ijskristallen op je scherm. Prachtig! Alles klopt gewoon aan deze winterse wereld. Ik moest meteen ook al lachen omdat de kleine Moemin bij het dichtdoen van de ramen door de wind naar achteren werd geblazen. Wat een geloofwaardig detail. Het maakte dat ik met een grote glimlach startte.

Aan het begin heeft Moomintroll nog weinig hulpmiddelen, maar gelukkig heeft hij wel wat lucifers zodat hij zijn omgeving kan verlichten. Gaandeweg verzamel je ook handschoenen, een schep en een bijl. Die heb je allemaal nodig om omgevingspuzzels op te lossen. Jouw grote missie is het ontsteken van de zogenaamde Bonfire – een vreugdevuur waarmee de zon (en daarmee de lente) wordt verwelkomd in Moeminvallei. Alleen heb je daarvoor 125 houtblokken nodig en je raadt het al, die mag jij verzamelen! Tijdens je zoektocht kom je bekende en nieuwe personages tegen (Too-Ticky, Little My, Sorry-Oo), vind je stukjes van Moominmama’s blauwe vaas en ontdek je brieven. De game wordt nooit moeilijk, het is vooral een cozy avontuur met vertellende gameplay gericht op rustig exploreren.

Volop sneeuwpret

De verhaallijn is opgebouwd uit een hoofdmissie (gericht op het aansteken van de Bonfire) en zijmissies. Denk bij die laatste aan een sneeuwballengevecht, het vinden van spelende kinderen, of het spelen van verstoppertje. Maar de sidequests zijn niet alleen maar sneeuwpret, ze leren Moomintroll ook om op eigen benen te staan. De hele game is in zo’n 8 uur uit te spelen. Wil je echt alle verzamelitems behalen en alle sidequests voltooien, dan moet je dat doen voordat je het Bonfire aansteekt. De game waarschuwt op dat moment ook en doet dat niet voor niets. Want uit eigen ervaring weet ik dat je daarna ook echt niet meer verder kunt met nog openstaande zijmissies. Dat is wel jammer.

Zoals gezegd ziet de Switch-versie er al prachtig uit. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de Switch 2-versie die volgens de makers nog meer (grafische) kwaliteit heeft. Qua performance draait de Switch-versie prima. Al kan het laadscherm soms wat lang duren. Ook de besturing werkt prettig, met uitzondering van het maken van grote sneeuwballen. De bedoeling is dat je die over de grond vooruit rolt. Maar dat gaat niet zo soepel. Moomintroll moet echt in de goede hoek staan wil je de gewenste richting uit duwen. Dat kan soms vervelend zijn.

Een dikke aanrader

Toch mag het de sneeuwpret niet drukken, want ik heb vooral onwijs genoten van Moomintroll. Dit is een must-play voor wie houdt van een cozy puzzelgame in een prachtig weergegeven wereld. Ik heb mijzelf nog afgevraagd of een release in de winter logischer was geweest. Het voelde toch een beetje raar om zo’n winters avontuur te spelen terwijl buiten het voorjaar ontwaakt. Totdat het kwartje viel: het zijn juist die eerste stralen van het voorjaarszonnetje waar onze kleine vriend zo naar verlangt. Moomintroll: Winter’s Warmth is momenteel met een leuke launchkorting in de Nintendo eShop te verkrijgen. Je betaalt voor dit puzzelavontuur tot en met 10 mei geen €19,50 maar €16,57. Ook de Switch 2-versie is als het goed is vanaf vandaag beschikbaar.